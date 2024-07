Milan, il West Ham piomba su Tomori | La posizione del giocatore

Sarà il difensore inglese il sacrificato per sbloccare la trattative in entrata?

L’arrivo di Morata ha finalmente ridato slancio ai tifosi rossoneri, che fino ad ora erano rimasti delusi dalla campagna acquisti, priva di rinforzi di rilievo. Con l’ufficializzazione dell’attaccante spagnolo però, il Milan spera di riscattarsi dopo una stagione segnata da un distacco di 19 punti dalla capolista e di rimettersi in carreggiata per il titolo la prossima stagione, ma per poterlo fare saranno necessari nuovi innesti.

Milan, Tomori scarta l’opzione West Ham

Affinchè possano sbloccarsi le trattative in entrata, saranno necessarie delle cessioni e, in caso di offerte irrinunciabili, anche dei big, che come ha fatto intendere la società non sono incedibili, come dimostrato dalla trattativa col Bayern per Theo Hernandez, che sembrava a un passo dal vestire la maglia dei bavaresi.

Uno dei possibili partenti potrebbe essere Fikayo Tomori, autore di una stagione sottotono a causa di vari infortuni che lo hanno tenuto ai box per gran parte della stagione, e che potrebbe cercare il riscatto in Inghilterra al West Ham, che, secondo Tuttosport, starebbe pensando all’ex Chelsea per rafforzare la difesa, che attualmente preferirebbe la permanenza a Milano.