Milan, il punto sugli infortunati: quando rientrano Giroud e Ibra

Milan, quando rientrano gli infortunati

Il Milan, nonostante il sorriso per il punto portato a casa nella trasferta contro la Juventus di ieri sera, continua a essere in emergenza per i tanti infortuni occorsi alla squadra di Pioli in questo inizio di stagione. Ai tanti assenti che già non erano partiti alla volta di Torino per il big match della quarta giornata di campionato si è infatti aggiunto anche quello di Simon Kjaer che è stato costretto a uscire anzitempo per un problema muscolare. I primi esami però lasciano ben sperare in quanto sono state escluse lesioni per il difensore danese.

Capitolo attaccanti: Ibrahimovic, alle prese con una tendinopatia achillea, ha cominciato a svolgere nuovamente lavoro individuale per rientrare quanto prima sul terreno di gioco. Olivier Giroud, invece, al rientro dal covid, ha dovuto saltare gli impegni del Milan contro Liverpool e Juve a causa di problemi alla schiena; il francese ha però corso nella giornata odierna e, se dovesse allenarsi con i compagni domani, potrebbe essere convocato per la gara in casa contro il Venezia.

Per gli altri infortunati, Calabria, Bakayoko, Messias e Krunic, bisognerà aspettare almeno un’altra settimana prima di vederli tornare in campo.