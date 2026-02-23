Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
lunedì, Febbraio 23, 2026
Home Serie A Milan, infortunio a Loftus-Cheek: oggi sarà operato, fuori diversi mesi

Milan, infortunio a Loftus-Cheek: oggi sarà operato, fuori diversi mesi

Di
Anna Rosaria Iovino
-
37
milan calcio
Ruben Loftus-Cheek ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Ieri a San Siro, per qualche istante, tutti hanno tenuto il fiato sospeso. L’uscita di Corvi sul volto di Ruben Loftus Cheek al 9′ di Milan-Parma ha spaventato tutti.

Milan, infortunio Loftus-Cheek: oggi intervento per l’inglese che resterà fuori un paio di mesi

Continuano ad arrivare brutte notizie dal Milan per quanto riguarda le condizioni di Loftus-Cheek, anche se la parte positiva è che il giocatore non ha riportato alcun trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il centrocampista inglese, durante il match contro il Parma è stato portato via in barella con il collare e un vistoso taglio sul collo.

L’inglese è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: gli esami hanno escluso il trauma cranico ma hanno evidenziato la frattura di denti e mascella. Sarà operato questa mattina. La situazione, però, resta comunque molto seria e per il recupero ci vorrà molto tempo. L’infortunio del giocatore inglese resta molto serio: dopo l’operazione dovrà restare fuori per diversi mesi.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598