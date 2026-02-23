Ieri a San Siro, per qualche istante, tutti hanno tenuto il fiato sospeso. L’uscita di Corvi sul volto di Ruben Loftus Cheek al 9′ di Milan-Parma ha spaventato tutti.

Milan, infortunio Loftus-Cheek: oggi intervento per l’inglese che resterà fuori un paio di mesi

Continuano ad arrivare brutte notizie dal Milan per quanto riguarda le condizioni di Loftus-Cheek, anche se la parte positiva è che il giocatore non ha riportato alcun trauma cranico commotivo né perdita di coscienza. Il centrocampista inglese, durante il match contro il Parma è stato portato via in barella con il collare e un vistoso taglio sul collo.

L’inglese è stato subito trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti: gli esami hanno escluso il trauma cranico ma hanno evidenziato la frattura di denti e mascella. Sarà operato questa mattina. La situazione, però, resta comunque molto seria e per il recupero ci vorrà molto tempo. L’infortunio del giocatore inglese resta molto serio: dopo l’operazione dovrà restare fuori per diversi mesi.