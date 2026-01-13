Brutte notizie per il Milan e Max Allegri. Arrivato nel mercato riparatore di gennaio, Fullkrug è già ko. Dopo il suo arrivo Massimiliano Allegri ha sperimentato il modulo a tre punte e stava cominciando a meditare un cambio di sistema, ma Niclas Fullkrug, arrivato a fine dicembre in prestito dal West Ham, si è rotto il dito di un piede e resterà fuori almeno un paio di settimane.

Milan, infortunio Fullkrug: out almeno un mese

Anche se i tempi di recupero verranno valutati in queste ore dallo staff medico del club rossonero, al momento resta una vera e propria tegola per il tecnico rossonero, che dovrà fare già a meno del nuovo arrivato. L’ex Dortmund, che ha scelto la maglia numero 9 nel club del Diavolo, sarà fermo ai box.