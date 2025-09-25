Il Milan ha trattato mesi per arrivare a chiudere la trattativa per Jashari, alla fine il giocatore è arrivato, ma si è subito fermato per infortunio. Lo svizzero è fermo ai box da 25 giorni ovvero da quel 28 agosto nella quale si infortunò in uno sfortunato scontro con Gimenez in allenamento.

Milan, Jashari sta meglio, ma non tornerà prima di novembre

L’esito degli esami iniziali fu subito negativo: frattura composta del perone destro. Il centrocampista svizzero è stato curato con un trattamento conservativo. In base all’esito degli esami i tempi di recupero stimati per Ardon Jashari dopo l’infortunio al perone erano in circa due/tre mesi.

L’ex giocatore del Bruges non tornerà in campo prima di novembre. Intanto si è allenato per qualche giorno nella sua Svizzera, seguendo il programma studiato appositamente per lui. Le risposte fin qui sono positive e il giocatore non vede l’ora di indossare la maglia a San Siro. Ieri è tornato a Milano per seguire la squadra nella gara vinta in Coppa Italia contro il Lecce e verrà valutato dallo staff medico rossonero al rientro dalla sosta di ottobre, intorno al 15, al compimento delle 6 settimane dall’infortunio. In questo momento non è possibile definire una data certa per il suo rientro in gruppo. Intanto il centrocampo del Milan sta facendo la differenza in questa prima parte di stagione grazie all’arrivo di Luka Modric e di Adrien Rabiot. Intanto tutti sono in attesa di Ardon Jashari ovvero uno degli acquisti più costosi della scorsa sessione estiva di calciomercato.