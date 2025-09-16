Momento delicato al Milan che alla terza di campionato, nonostante la gioia per la vittoria, perde due giocatori. Ansia per le sorti della porta, uno dei due infortunati è Mike Maignan. Oltre al portiere francese, Allegri dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Pavlovic.

Milan, gli aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati

Maignan e Pavlovic sono stati sottoposti a esami strumentali che hanno escluso lesioni. Per il difensore serbo si è palesato un problema al flessore, già nei prossimi giorni potrebbe tornare in gruppo ad allenarsi, pronto per il prossimo match di campionato quello ad Udine contro l’Udinese.

Per il portiere francese il Milan non vuole rischiare, l’idea è quello di tenerlo a riposo per il match di Udine e provare a recuperarlo per la partita contro il Napoli di domenica 28 settembre. Entrambi saranno monitorati in questi giorni e valutati quotidianamente per capire eventuali miglioramenti. Intanto Magic Mike sui social ha scritto: “Una vittoria importante per la squadra e un clean sheet. Un breve stop e poi si riparte. Questo è il destino che Dio mi ha riservato”.