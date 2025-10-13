La sosta delle Nazionali non è stata d’aiuto per il Milan di Max Allegri, anzi, dall’estero non sono arrivate buone notizie per il tecnico dei rossoneri. Il Milan non avrà a disposizione Alexis Saelemaekers contro la Fiorentina dopo l’infortunio muscolare accusato con il Belgio.

Milan, contro i Viola Alexis Saelemaekers ai box

Il giocatore belga nelle prossime ore si sottoporrà a diversi esami strumentali per verificare il danno subito al flessore. Secondo le prime impressioni e le prime visite, il giocatore dovrebbe restare fuori una quindicina di giorni.

Per avere maggiori certezze il Milan e Allegri attendono il verdetto dello staff medico rossonero. Al momento la certezza è che Saelemaekers non sarà a disposizione nella sfida contro la Fiorentina e probabilmente anche contro il Pisa. Dunque a Milanello si pensa al Piano B. L’assenza del belga costringe Allegri ad un cambio importante ma non semplice: inserire Zachary Athekame come esterno sinistro nel 3-5-2. Considerando la poca esperienza di Athekame, Allegri potrebbe valutare l’altra di inserire Loftus-Cheek o addirittura Christian Pulisic.