Il Milan ha vinto contro il Napoli ma è uscito da San Siro con Tomori infortunato. Il difensore è stato visitato e le sue condizioni non sono gravi, dovrebbe saltare il big match contro la Juventus.

Milan, le condizioni di Tomori

Il difensore inglese del Milan, che domenica sera contro il Napoli aveva lasciato il campo all’80’, aveva subito un risentimento all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate ulteriormente nei prossimi giorni ma per Tomori è a rischio il prossimo impegno dei rossoneri, cioè quello di domenica sera alle 20.45 in casa della Juventus. Fortunatamente poi il campionato si fermerà per la sosta delle nazionali, quindi il difensore avrà tempo per recuperare.

L’allarme potrebbe anche rientrare, ma se non sarà disponibile contro la Vecchia Signora, al suo posto Allegri è pronto a fare spazio a De Winter. Contro la Juventus, mancherà anche Estupinan che è stato squalificato durante il match contro i partenopei, a questo punto sulla sinistra potrebbe toccare a Bartesaghi.