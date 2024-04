Milan-Inter, il derby della Madonnina è servito | Le probabili formazioni

Milan–Inter, un derby con tre punti che valgono doppio. Una stracittadina, quella in programma lunedi sera a San Siro, che vale doppio e dal grande significato per entrambe le formazioni. I nerazzurri hanno il primo match ball per assicurarsi lo scudetto numero 20 e la tanto attesa seconda stella, di fronte un Milan che vuol evitare la beffa di veder esultare in un San Siro tinto di rossonero i cugini interisti. Inzaghi pronto a salire sul gradino più alto del podio, Pioli che sente odore di esonero. Un big match al cardiopalma, chi la spunterà? Ancora qualche dubbio di formazione per i due allenatori.

Le probabili formazioni di Milan-Inter:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi