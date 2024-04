Milan-Inter, le scelte di Pioli e Inzaghi | Le formazioni

Arrivato, dunque, il giorno del derby di Milano. I rossoneri, reduci dalla mancata qualificazione in UEFA Europa League, chiamati ad evitare il clamorosissimo smacco di uno scudetto vinto nella stracittadina milanese. Pioli cambia tutto e opta per Leão prima punta, panchina per Giroud. Difesa con Gabbia e Tomori al centro. Confermato Musah sulla trequarti con Luftus-Cheek e Pulisic.

Per i nerazzurri è missione scudetto per coronare una grande stagione e rendere ancora più iconica la conquista della seconda stella. Inzaghi con Lautaro Martinez e Thuram in attacco. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato da Barella e Mkhitaryan. Fasce affidate a Darmian e Dimarco.

Milan-Inter, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic, Leão. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.