Milan-Inter, le ultimissime sul derby scudetto | Le probabili formazioni

Un Milan–Inter da scudetto, lunedi a San Siro in programma la partitissima tra le due milanesi. Inter a caccia dei tre punti scudetto, il Milan vuol dimenticare l’eliminazione dall’Europa, quale miglior occasione riscattandosi nella stracittadina ‘rovinando’ la festa nerazzurra. Un big match in programma lunedì sera, con tre punti pesanti in palio e l’obiettivo seconda stella nel cuore dei nerazzurri di Inzaghi. Una sfida da non perdere, vinca il migliore.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi