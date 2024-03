Milan, ipotesi Thuram per il centrocampo | La cifra chiesta dal Nizza

Novità per il mercato del Milan, che ha messo gli occhi su Khéphren Thuram, figlio di Lilian e fratello di Marcus. Il centrocampista francese classe 2001 è di proprietà del Nizza, ma è cresciuto calcisticamente al Monaco. Nonostante i 23 anni da poco compiuti vanta già 163 presenze tra i professionisti a livello di club, e dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili francesi ha anche esordito con la nazionale maggiore. Si tratta di un giocatore duttile in grado di fare entrambe le fasi, grazie alle sue qualità tecniche e fisiche.

Milan, quanto costa Thuram?

La cifra richiesta dal Nizza per Khéphren Thuram è 40 milioni di euro. Il Milan ha intenzione di spendere una cifra importante per l’attacco nel prossimo mercato, quindi è difficile che voglia investire una cifra simile per un centrocampista. Thuram ha il contratto in scadenza nel 2025, e al momento non sono in corso trattative per il rinnovo. Se la situazione non dovesse cambiare da qui all’estate i rossoneri potrebbero trattare per far scendere il prezzo del giocatore, e a quel punto il colpo diventerebbe possibile.