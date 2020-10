Milan, Kessie suona la carica: “Non ci poniamo limiti”

Il centrocampista ivoriano Franck Kessie, ha parlato ai microfoni della BBC Sport Africa.

Il centrocampista classe 1996 del Milan, ha rilasciato un’intervista al noto sito sportivo parlando della sua avventura in rossonero e del ruolo delicato che ricopre all’interno dello spogliatoio.

Il numero 79 rossonero ha sottolineato l’importanza che riveste la sua figura per i più giovani, definendosi un veterano nonostante la giovane età. Proseguendo nella dichiarazione, Kessie ha evidenziato come il periodo del lockdown sia stato un modo per la squadra di staccare la spina e riprendere il controllo della situazione, ritrovando un gruppo squadra più affamato al ritorno a Milanello.

Non poteva mancare il riferimento ai tifosi, definendo gli stessi fondamentali per la carica trasmessa prima del derby contro l’Inter. Sugli obiettivi stagionali, l’ivoriano si è soffermato sull’ottimo lavoro che sta svolgendo la squadra sulle direttive di mister Pioli, elogiando il gruppo e suonando la carica per il proseguimento della stagione.

