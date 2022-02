Milan-Lazio, probabili formazioni | Le scelte di Pioli e Sarri

Milan-Lazio, spazio alla Coppa Italia

A San Siro si sfideranno Milan e Lazio, i rossoneri arrivano dal derby vinto in rimonta e con il morale alle stelle, di fronte i biancocelesti di Sarri desiderosi di fare il colpaccio a San Siro. Due formazioni in crescita per una sfida tutta da vivere. Ad un giorno dalla supersfida analizziamo le possibili formazioni di Pioli e Sarri.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni.