Milan, le nazionali aiutano Fonseca | La nuova idea è Reijnders trequartista

A fronte della grande prestazione dell'olandese in nazionale, Fonseca vuole ritagliare per Reijnders un nuovo spazio in mezzo al campo, con licenze più offensive.

Nella serata di sabato l’Olanda ha battuto per 5-2 la Bosnia Erzegovina, in occasione della prima giornata della nuova Nations League. Gli Orange hanno disputato un’ottima partita e grande trascinatore della squadra di Koeman è stato il milanista Tijjani Reijnders, che ha segnato un gol, fornito un assist a Gakpo e ha preso una traversa decisamente clamorosa. Koeman ovviamente è rimasto piacevolmente colpito dalla prestazione dell’ex AZ e ha detto di lui: “Tijjani è un centrocampista super completo, ha anche una bella accelerazione”.

Reijnders in nazionale occupa una posizione differente rispetto a quella che gli è stata cucita addosso al Milan già nella passata stagione. Anche Fonseca, come Pioli, vede in lui il collante tra difesa e attacco, con compiti di impostazione più che di inserimento e rifinitura. In nazionale invece ha licenze offensive decisamente più marcate, e dimostra spesso di avere una buona propensione al gol.

Fonseca pensa a Reijnders trequartista | Qualità ed equilibrio al servizio della squadra

Fonseca ora riflette sul suo impiego e sulla sua posizione, visto che in queste prime uscite in campionato l’olandese non ha brillato e non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Per la partita contro il Venezia Reijnders potrebbe andare a occupare infatti il ruolo di trequartista; Fonseca ci pensa e sembra essere convinto che in questo modo possa sfruttarne al meglio le caratteristiche offensive e possa ottenere anche più equilibrio per il suo Milan. L’infortunio di Bennacer complica un po’ i piani. perché ora il Milan a centrocampo è un po’ corto, ma questa soluzione di Reijnders sulla trequarti stuzzica e non poca il tecnico portoghese. Che possa essere un nuovo inizio per Reijnders e per il Milan?