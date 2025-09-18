Momenti già difficili per Max Allegri, alle prese con infortuni pesanti già ad inizio campionato. Il tecnico livornese ha perso Leao da qualche settimana e nel match contro il Bologna ha visto andare out anche il portiere titolare, Maignan, e Pavlovic. Le condizioni degli infortunati.

Milan, le condizioni di Maignan e Leao

Prosegue il lavoro a Milanello per gli uomini del Diavolo in vista della sfida all’Udinese in cui i rossoneri dovranno fare a meno di Leao e Maignan. I due, infatti, hanno lavorato a parte, mentre Pavlovic ha svolto la parte atletica della seduta odierna in gruppo e poi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Non è dunque escluso che il difensore sia regolarmente a disposizione già sabato nell’anticipo contro l’Udinese.

Maignan ha lasciato il Meazza con le stampelle, gli esami hanno per fortuna scongiurato il peggio, nulla di grave. L’infortunio subito dal portiere del Milan non è grave ma lo staff medico, anche considerato lo storico di Maignan, non vuole correre rischi, tant’è che contro l’Udinese il francese non giocherà: a difendere i pali rossoneri sarà il secondo Pietro Terracciano. Leao, Intanto, continua ad allenarsi a parte e difficilmente verrà convocato per il match della quarta giornata di campionato, Udinese-Milan. L’obiettivo di Allegri e dello staff rossonero è quello di riavere il numero 10 contro il Napoli nella giornata successiva.