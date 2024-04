Milan, Leao falso nueve e stravolgimento tattico | La probabile formazione in vista del derby

E’ il giorno del derby di Milano, è il giorno in cui può decidersi il campionato di Serie A. L’Inter con una vittoria stasera sarebbe automaticamente campione per la 20a volta nella sua storia e potrebbe festeggiare la seconda stella davanti ai rivali di sempre. Ma tutte le pressioni sono sul Milan, che dopo la doppia sconfitta contro la Roma in Europa League gioca per non compromettere la dignità di una stagione che comunque lo vedrà arrivare secondo e uscire al girone di Champions e ai quarti di Europa League.

La crisi rossonera è però aperta, con l’allenatore finito sul banco degli imputati ormai da qualche mese che sembra sempre più lontano dal Milan per la prossima stagione e dai cuori dei tifosi del Diavolo. Viste le difficoltà oggettive in costruzione incontrate nella doppia sfida contro la Roma, Pioli pensa a qualche modifica tattica per affrontare la partita che a questo punto diventa, per il Milan la più importante della stagione. E la novità principale potrebbe riguardare il ruolo di Leao.

Giroud fuori, Leao più centrale: prima punta da solo o seconda punta con Okafor

Ebbene sì, perché l’idea di Pioli sarebbe quella di cambiare il ruolo di Rafa Leao e metterlo al centro del gioco milanista, liberando la fascia per le sgroppate di Theo Hernandez. Il dubbio in casa Milan riguarda solo il modulo in queste ultime ore, con il 3-5-2 che insidia il più classico 4-2-3-1 di Pioli. In entrambi i casi, la posizione di Leao dovrebbe essere più centrale, come giocava a inizio carriera nel Lille. Per caratteristiche tecniche e fisiche, è indubbio che quella sia una posizione congeniale per lui, ovviamente con caratteristiche diametralmente opposte rispetto a Giroud, con l’attacco della profondità costante per dare fastidio alla difesa dell’Inter.

A tal proposito, si è espresso anche Bobo Vieri, doppio ex della sfida, che a Radio TV Serie A ha commentato così questa possibilità: “Leao falso nueve nel derby? Per me lui è fortissimo e può giocare ovunque, sinistra, destra o punta“. L’unico dubbio da dirimere, a questo punto, è quello sul modulo.

Le due idee di Pioli e la probabile formazione del Milan nel derby di stasera

Le opzioni pensate da Pioli sono due, come accennato, ma andiamo a vederle nel dettaglio. Nel caso in cui l’allenatore rossonero scegliesse di percorrere la strada nota col 4-2-3-1, l’undici titolare del Milan potrebbe essere il seguente:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus Cheek, Pulisic; Leao.

Se invece Pioli scegliesse un atteggiamento più prudente, per la necessità del Milan di difendere durante la partita e di rompere la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive rimediate nei derby, potrebbe percorrere la via del 3-5-2:

Milan (3-5-2): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori; Musah, Loftus Cheek, Adli, Reijnders, Theo; Leao, Pulisic.