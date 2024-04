Milan, all-in sull’attaccante del futuro | Tris di nomi per il dopo Giroud

In estate il Milan dovrà sicuramente prendere un numero 9. Dopo tre stagioni ad altissimo livello, Giroud è già pronto a partire (destinazione USA) e il Milan investirà molto sul nuovo attaccante centrale. Joshua Zirkzee e nelle ultime settimane si è guadagnato la pole posizione ma la situazione è in evoluzione.

La prova del nove! Ci sono anche Sesko e David

Il giocatore del Bologna può essere riscattato dal Bayern Monaco per 40 milioni ma difficilmente i bavaresi si faranno avanti, perciò sarà il Bologna a gestire l’estate bollente del loro gioiellino olandese. Zirkzee ha l’Italia come priorità ma la Premier League resta una grande minaccia.

Come racconta La Gazzetta, le alternative portano al nome di Benjamin Sesko. Per l’attaccante classe 2003 9 goal in 26 partite di Bundesliga quest’anno: non partirà per meno di 50 milioni. Bottega cara il Lipsia, specialmente con i propri giovani. Tiene banco anche il nome di Jonathan David del Lille che a luglio avrà un solo anno di contratto e costa meno degli altri. Per l’attaccante canadese classe 2000 sono 16 i goal in 28 partite di campionato.