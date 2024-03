Milan, Sesko sempre più lontano dai rossoneri | Il Lipsia chiede una cifra monstre

L’obbiettivo principale del Milan in estate sarà prendere un attaccante titolare al posto di Giroud. Tra i nomi più appetibili per la dirigenza rossonera c’è Benjamin Sesko, attaccante del Lipsia che sta facendo molto bene in Germania ed è seguito da diversi top club europei. Sarebbe il centravanti perfetto per il futuro ma accontentare il club tedesco sarà molto complicato.

La richiesta del Lipsia spaventa i rossoneri

Il Lipsia sa di avere un gioiellino tra le mani e per questo motivo chiede 50 milioni di euro. Cifra che difficilmente il Milan potrà spendere se non cederà qualche giocatore, considerando che i rossoneri dovranno intervenire su altri reparti.