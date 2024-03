Milan, non solo Amrabat: ecco i possibili nomi per il centrocampo

Gli obiettivi di mercato per il centrocampo rossonero

In vista della prossima stagione, il Milan punta a rafforzare il proprio centrocampo.

Milan, gli obiettivi per il centrocampo

Il quotidiano Tuttosport di questa mattina fa il nome di Sofyan Amrabat, 27enne centrocampista marocchino di proprietà della Fiorentina e in prestito al Manchester United. Ma non c’è solo il suo nome sul taccuino dei dirigenti di via Aldo Rossi. Infatti, piacciono anche Renato Veiga, 20enne centrocampista difensivo portoghese del Basilea, che Moncada e i suoi collaboratori hanno già visto dal vivo diverse volte, e Walace, 28enne brasiliano dell’Udinese.