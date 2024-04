Milan, Leao non brilla contro la Roma | Prestazione sottotono quella del portoghese

Il Milan ieri sera uscito sconfitto dalla gara di Europa League contro la Roma, in cui hanno sicuramente molte colpe le prestazioni sottotono di alcuni giocatori, tra cui il talento portoghese numero dieci Rafa Leao.

Milan, con i giallorossi non sono funzionati molti fattori tra cui la catena di sinistra

Leao ieri sera non ha brillato, non pericoloso nelle situazioni offensive, svogliato nella fase di recupero in fase difensiva, bloccato e marcato a uomo perfettamente da Celik e El Shaarawy, che non hanno fatto muovere la catena di sinistra come fa di solito il Milan. Come scrive “Tuttosport” la sconfitta di ieri dei rossoneri ha come causa il rendimento sottotono di Leao, che essendo il valore tecnico assoluto della squadra ci si aspetta sempre di più, considerando che veniva da un momento di forma e di numeri decisamente ottima. Dovrà rifarsi dei fischi subiti alla sua uscita dal campo nella gara di ritorno all’Olimpico tra una settimana, dove tutta la squadra dovrà avere un atteggiamento diverso, in una gara in cui si deciderà la qualificazione alle semifinali di Europa League.