Nessun addio al Milan è previsto per Rafael Leao. L’attaccante portoghese, al momento, è un giocatore del Diavolo e, a meno che non arrivi una proposta shock cui è impossibile dire no, resterà tale. Al momento soltanto gli arabi potrebbero sborsare i 175 milioni della clausola rescissoria valida dal 1 luglio e inserita nel suo contratto.

Milan, confermato Leao in maglia rossonera

L’attaccante resta uno dei giocatori più osservati sul mercato, anche il Bayern Monaco lo ha messo nella lista dei nomi degli esterni per rafforzare la fascia sinistra e potrebbe anche presentarsi con un’offerta tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Non è detto che basteranno per convincere i dirigenti di Via Aldo Rossi per privarsi di lui dopo aver già venduto Reijnders e Theo Hernandez.

Per Leao è il momento giusto per rilanciarsi grazie anche al nuovo tecnico, Max Allegri, che punta su di lui e glielo ha detto. L’ex tecnico della Juve ha dichiarato: “Per riportare il Milan a lottare per obiettivi importanti servono i suoi strappi, i suoi gol, la sua voglia di ‘spaccare’ le difese avversarie”. Il giocatore si trova a Miami, ha deciso di non dedicare ulteriore tempo alle vacanze, ma di allenarsi. Il giorno del raduno rossonero, previsto per il 7 luglio, si presenterà a Milanello per ritornare al top e dare il meglio di sé.