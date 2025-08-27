Inizio di stagione amaro per Rafa Leao, il Milan ancora senza l’attaccante portoghese. Dopo aver saltato il match d’esordio con la Cremonese, l’ex Lille non verrà convocato neanche per la partita di venerdì alle 20.45 a Lecce.

Milan, Leao salta Lecce, atteso per il Bologna

Il portoghese del Milan è ancora in fase di recupero dall’infortunio, Leao non ha ancora recuperato al 100% dal trauma elongativo al polpaccio destro. Il piano attuale è quello di farlo recuperare al 100% prima di farlo scendere in campo, in modo da evitare di prolungare i tempi di recupero, i rossoneri non vogliono correre rischi.

Lo staff medico ha deciso che è meglio tenerlo a riposo ed evitare una possibile convocazione in Nazionale, così da essere sicuri di riaverlo a disposizione già dopo la sosta. Il portoghese dovrebbe rimanere a Milanello dove si allenerà e tornerà in sesto per l’esordio personale in Serie A. Leao dovrebbe ritornare in campo a San Siro col Bologna il 14 settembre. Il Milan continuerà senza il suo attaccante ma, considerando l’attacco sterile, Allegri si attende qualche azione sul mercato.