Milan – Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Milan e Lecce, dopo il loro scontro alla seconda giornata di campionato, si ritrovano in occasione dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: la vincente di questa sfida, nel prossimo turno, affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Allegri recupera Maignan tra i pali e pensa a mischiare un po’ le carte: occhio alle possibili partenze dal primo minuto di De Winter in difesa, Bartesaghi sull’out di sinistra e Nkunku in avanti. Nei salentini, invece, spazio a Kaba e Kovac a centrocampo, mentre l’attacco dovrebbe essere composto da Banda, Camarda e N’Dri. La partita, in programma martedì 23 settembre alle 21:00, verrà trasmessa su Canale 5; in streaming, sarà possibile vederla su Mediaset Infinity.

Milan-Lecce, le probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N’Dri. All. Di Francesco.