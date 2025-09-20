Il Milan sbanca Udine grazie ad un super Pulisic.

Il Milan batte l’Udinese e si porta a nove punti in classifica, ma sopratutto raggiunge la convinzione che può essere competitivo per la corsa ai primi posti in classifica. Sugli scudi questa sera Pulisic, che al rientro da titolare firma una doppietta d’autore, mentre la terza rete è di Fofana su assist del fantasista americano.
Rossoneri in vantaggio al 39′, Estupinian tenta il cross, sulla quasi autorete di Zemura il portiere Sava respinge su Pulisic che insacca. Nella ripresa il fantasista americano passa a Fofana che batte l’estremo difensore bianconero sul primo palo. Il tris è servito al 53′, con questa volta Rabiot in version assist man a Pulisic che insacca. Da qui in poi la squadra di Landucci controlla la partita e c’è pure il tempo per la meritata standing ovation a Modric sostituito da Athekame.
Il tabellino
Udinese-Milan 0-3
UDINESE (4-3-1-2): Sava; Ehizibue (dal 14′ st Zanoli), Kristensen, Solet, Zemura; Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp (dal 14′ st Rui Modesto); Atta; Iker Bravo, Davis (dal 14′ st Zaniolo). A disposizione.: Nunziante, Venuti; Bertola, Goglichidze, Kabasele, Palma, Rui Modesto, Zanoli; Kamara, Lovric, Miller, Piotrowski; Buksa, Gueye, Zaniolo. Allenatore: Runjaić
MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 23′ st De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 23′ st Ricci), Modrić, (dal 35′ st Athekame) Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 18′ st Loftus-Cheek), Gimenez (dal 18′ st Nkunku). A disposizione.: Pittarella, Torriani; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien Allenatore: Allegri.
Reti: al 39′ pt a all’8′ st Pulisic, al 2′ st Fofana
Ammonizioni: Atta, Zemura