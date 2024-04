Milan-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri vogliono mantenere il distacco di sei punti sulla Juve ma a San Siro arriva un Lecce assetato di punti per la salvezza

Il Milan ha vissuto un mese di marzo semplicemente perfetto con 6 vittorie su 6 tra Europa League e campionato. All’andata i rossoneri portarono a casa solamente un punto dopo essersi trovati sul doppio vantaggio al Via del Mare e addirittura rischiarono di perdere se non fosse stato annullato il gol di Piccoli col Var al 95′. Per il Lecce obbiettivo salvezza dopo aver appena fermato la Roma nell’ultima giornata di campionato. Il match sarà visibile su DAZN sabato 6 aprile alle ore 15.

Probabili formazioni Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Banda, Krstovic. All. Gotti