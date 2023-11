Milan, si è tenuto l’atteso summit tra il tecnico rossonero e parte della dirigenza. Il club ha messo sotto accusa l’intero staff tecnico e vuole vederci chiaro.

Nel dettaglio

I troppi infortuni, uniti ai risultati di certo non esaltanti di questi ultimi periodi, hanno imposto un summit che si è tenuto negli uffici di Via Aldo Rossi e l’apertura di un’inchiesta a Stefano Pioli per il suo operato.

Sotto indagine la preparazione estiva che va dai carichi di lavoro ai vari programma di prevenzione. Tutte cose gestite dall’allenatore, ma non soltanto.

Ciò che fatto difficilmente potrà essere cambiato e migliorato. Tuttavia potranno essere variate le metodologie degli allenamenti. Una mossa per non cambiare a stagione in corso sia l’allenatore che lo staff.

La fiducia a Pioli è comunque stata solo rimandata. Come abbiamo scritto più volte, importante sarà la qualificazione agli ottavi di Champions ed il mantenimento dell’attuale posizione in campionato. In assenza di queste due condizioni, difficilmente Pioli si salverebbe dall’esonero.