Milan, nel mirino Jonathan David

Per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione, nelle ultime settimane si sono fatti molti nomi fra cui quelli di Zirkzee, Sesko e Guirassy.

Milan, l’obiettivo per l’attacco rossonero

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la dirigenza rossonera tiene d’occhio anche il profilo del centravanti del Lille, Jonathan David, che ha segnato 26 gol in tutte le competizioni in questa stagione. In particolare, se come allenatore dei rossoneri venisse scelto Paulo Fonseca, il nome dell’attaccante canadese verrebbe inserito in cima alla lista degli obiettivi per l’attacco rossonero in vista della prossima stagione.