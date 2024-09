Milan-Liverpool, le scelte di Fonseca e Slot: le formazioni

Rossoneri in campo con il 4-2-3-1. Difesa con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie laterali, a supporto di Tomori e Pavlovic al centro. In mezzo al campo Fofana e Reijnders, alle spalle di Pulisic, Luftus-Cheek e Leão sulla trequarti di campo. In avanti l’esordio dal 1′ per Alvaro Morata. Slot potrebbe optare per Tsimikas a sinistra, con Robertson che dovrebbe partire dalla panchina, lì dove sarà presente anche Federico Chiesa.

Milan-Liverpool, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Morata. All. Fonseca.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch, Jones; Salah, Diogo Jota, Luis Diaz. All. Slot