Inter, domani super sfida a Manchester senza Dimarco | L’esterno pensa già al Milan

Torna la “musichetta” che fa venire a tutti noi appassionati la pelle d’oca: oggi ricomincia la Champions League, nel nuovo format tutto da scoprire. Per l’Inter di Inzaghi già domani toccherà un super match, il re-play della finale di due edizioni fa: a Manchester infatti, c’è il City di Guardiola ad attendere i nerazzurri. Tuttavia, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella sfida all’Etihad Stadium i campioni d’Italia dovranno fare a meno di uno dei loro pezzi pregiati: Federico Dimarco non sarà a disposizione.

Inter, Dimarco ai box per la sfida con il Manchester City: scalpita per un posto tutta-fascia Carlos Augusto

Oggi verrà provato l’ultimo test per provare a recuperarlo, ma tutto lascia presagire alla sua certa assenza contro i Citizens. Scalda i motori Carlos Augusto, il laterale brasiliano, che a Monza è partito titolare da braccetto di sinistra nella difesa a tre di Inzaghi, sarà schierato da titolare contro il Manchester City. A Monza è stato proprio lui a fornire l’assist vincente per la rete del pareggio di Dumfries.