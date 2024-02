Inter, Carlos Augusto acquisto azzeccato | Che rincalzo di lusso per Inzaghi

Contro la Salernitana Carlos Augusto ha fornito due assist, ottenendo una grandissima prestazione. È una delle tante scelte azzeccate di Inzaghi, che può contare soprattutto sugli esterni di titolari e riserve di grandissimo livello.

Inter, per Carlos Augusto: “Sensazione di padronanza e qualità”

Così il “Corriere dello Sport” elogia il terzino brasiliano ex Monza: “Se tra i titolarissimi i risultati hanno dato ragione al club per gli innesti di Sommer, Pavard e Thuram, lo stesso si può dire per il primo sostituto della rosa, ossia Carlos Augusto, il più impiegato tra le riserve (1536′) e nemmeno a eccessiva distanza da Dimarco (1734′). L’ex Monza riesce sempre a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, dimostrando di sapersi accendere nel momento del bisogno e di poter essere più affidabile rispetto al predecessore, Gosens, visto lo scorso anno”.