Mike Maignan non ha rinnovato con il Milan e potrebbe andare via a fine stagione. Le due parti non hanno mai trovato un accordo e le intenzioni, stando alle dichiarazioni di Pellegatti, non si troverà. Il francese andrà via a fine stagione a zero.

Milan, Maignan via a zero a fine stagione

A parlare del futuro di Maignan è il giornalista, e tifoso rossonero, Pellegatti, il quale ha raccontato a Pressing su Mediaset le intenzioni del portiere: “Divento matto, perderemo a zero il portiere più forte del mondo. Ho parlato con il suo agente, mi ha detto che gli avevano promesso un rinnovo del contratto con un ingaggio da 5 milioni di euro netti all’anno. Dopo qualche errore, l’offerta era scesa a 4 milioni. Poi a marzo gli hanno detto che avrebbero parlato con Cardinale per sistemare il suo contratto, da allora non si sono mai più sentiti. Ora non ne vogliono più sapere con questo management, per una questione di principio”.

Sul portiere continua Sandro Sabatini: “Questa estate è stato decisivo Allegri per trattenerlo, credo sia servita più di qualche telefonata…”. E ancora Pellegatti: “Non ne voleva più sapere di restare”.