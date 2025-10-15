Una settimana turbolenta per il Milan e Max Allegri. A Milanello sono arrivate solo brutte notizie, tutte riguardanti giocatori infortunati durante il ritiro con le proprie nazionali. Qualche allarme sembra rientrare, ecco gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati rossoneri.

Milan, un cauto ottimismo a Milanello per gli infortuni

Per il Milan sembra esservi la luce in fondo al tunnel, il tunnel degli infortunati. La sosta per gli impegni internazionali ha portato al disastro totale in casa Milan: l’ultimo a fermarsi ai box, in ordine di tempo, è stato Christian Pulisic. L’attaccante americano si è fermato per problemi fisici, precisamente al bicipite femorale.L’americano è stato solo l’ultimo ad unirsi alla lunga lista, prima di lui si sono infortunati Adrien Rabiot, Pervis Estupinan e Alexis Saelemaekers.

Ciò che dà gioia sono le condizioni del belga: Saelemaekers sente meno dolore al flessore della gamba destra, e mentre si pensava di poter recuperare tra una decina di giorni circa, sembra esserci un miglioramento e quindi ottimismo perché Alexis potrebbe riuscire in un recupero già per la sfida di San Siro contro la Fiorentina. Prossimi giorni accertamenti finali. Anche Adrien Rabiot è in attesa di accertamenti, il francese in nazionale ha rimediato una botta a un polpaccio: al momento le sue condizioni non preoccupano, tant’è che dovrebbe essere regolarmente in campo contro la Fiorentina. Stessa sorte anche per Pervis Estupinan: l’esterno dell’Ecuador si era fermato per una lieve distorsione alla caviglia, verrà valutato in questi giorni.