Milan, Moncada vuole regalare l’attaccante a Pioli | Tutti i nomi

Il Milan è pronto a regalarsi per giugno il prossimo attaccante del futuro, considerando che Giroud inamovibile e insostituibile è però a 37 primavere. Jovic sta rendendo quasi a sorpresa viste le sue reti e le sue prestazioni tant’è che probabilmente verrà riscattato.

Milan, in pole c’è Joshua Zirkzee

L’attaccante del Bologna sembra essere il preferito della dirigenza rossonera e di Moncada che lo prenderebbe per le sue qualità tecniche che si sposerebbero bene con il progetto Milan, la conoscenza del calcio italiano, e del suo costo inferiore rispetto agli altri possibili obbiettivi come Benjamin Sesko centroavanti del Lipsia che trova poco spazio e subentra molto a partita in corso, in Germania solo 3 gol in campionato. Sehidou Guirassy in forza allo Stoccarda ha una clausola di 15 milioni di euro, bassa per le potenzialità importanti del giocatore ma ci sono tanti competitor soprattutto in Premier League che offrirebbero un ingaggio notevole. Ultimo nome sul taccuino di Moncada è Jonathan David che segue da parecchio tempo, ma che su di lui hanno messo gli occhi due squadre della nostra Serie A come Napoli e Juventus.