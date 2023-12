Il Lunch match di Serie A tra AC Milan e Monza, in programma per domenica 17 dicembre, si configura come una sfida intrigante. AC Milan, sotto la guida di Stefano Pioli, arriva da una vittoria di rimonta contro il Newcastle United in UEFA Champions League e ora mira a consolidare il proprio cammino in campionato. Attualmente si trovano al terzo posto in classifica, otto punti dietro la Juventus al secondo posto. Una vittoria contro il Monza permetterebbe ai Rossoneri di avvicinarsi ulteriormente ai Bianconeri, che hanno pareggiato contro il Genoa.

Dall’altra parte, il Monza, guidato da Raffaele Palladino, è all’ottavo posto in classifica e ha recentemente interrotto una striscia di tre partite senza vittorie battendo il Genoa per 1-0. Monza cercherà di sfruttare l’inaspettato momento positivo per mettere in difficoltà i padroni di casa. La sfida sarà caratterizzata da assenze importanti da entrambe le parti. Milan dovrà fare i conti con diversi infortuni, inclusi Marco Sportiello, Malick Thiaw, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino e Simon Kjaer, oltre alla squalifica di Davide Calabria. Il Monza, invece, deve gestire l’assenza di giocatori chiave come Gianluca Caprari, Armando Izzo e Franco Carboni.