Milan-Newcastle, Pioli prepara i cambi | Sorpresa a centrocampo?

Non sarà sicuramente un gara semplice per il Milan di Pioli quella di San Siro contro il Newcastle visto il derby perso di sabato scorso. Il tecnico emiliano in conferenza stampa ha chiesto scusa ai tifosi e ribadito come saranno fatti diversi cambi.

Compagnoni: “Reijnders uno dei migliori ma..”

E proprio di questo ha parlato Maurizio Compagnoni, giornalista e opinionista di Sky Sport: “La sostituzione di Reijnders mi stupisce un po’, è stato uno dei migliori. E’ chiaro che vuole mettere un po’ di fisicità in mezzo al campo con Loftus-Cheek. Chukwueze è un giocatore da capacità indiscusse e che in Spagna ha tirato fuori a metà”.