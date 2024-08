Milan, non c’è ancora l’accordo per Emerson | Cosa manca per vederlo in rossonero

Continua senza sosta per il Milan la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, che non hanno ancora trovato un accordo sulla formula definitiva per portare il terzino scuola Barcellona in rossonero nonostante la chiara intenzione del calciatore di voler giocare con Fonseca la prossima stagione, per cercare di togliere ai cugini dell’Inter lo scettro di Campione d’Italia.

Milan, accordo imminente con il Tottenham per Emerson

Attualmente la distanza che c’è tra la richiesta degli Spurs e l’offerta del Diavolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è di circa un milione di euro nonostante Moncada abbia recentemente inviato una nuova proposta ai londinesi, che si stanno dimostrando essere una squadra molto dura con cui trattare, che non sembra voler scendere a compromessi.

Sebbene questo piccolo nodo da sciogliere, attualmente è obiettivamente irrealistico pensare che l’affare possa saltare; c’è quindi un forte ottimismo da ambo le parti di chiudere per il brasiliano nei prossimi giorni, in modo da poter svolgere le visite mediche e siglare il contratto che lo legherà al Milan già la prossima settimana.