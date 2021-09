Milan, nuovo infortunio per Pioli. Si tratta di un centrocampista

Dopo Ibrahimovic si aggiunge un nuovo infortunio alla lista di Pioli, con il giocatore che sarà costretto a saltare diverse partite.

Non arrivano buone notizie dall’infermeria rossonera. Dopo la sconfitta di ieri a Liverpool l’allenatore emiliano dovrà fare a meno del centrocampista per la gara di domenica contro la Juventus.

Pioli quindi non avrà a disposizione Bakayoko, che ha rimediato l’infortunio nella gara vinta di domenica contro la Lazio. Sono pronti sia Bennacer e Tonali per contrastare il gioco di Allegri e Locatelli (ex della gara) e i suoi compagni. L’ex centrocampista del Milan fece il suo primo gol proprio contro la Juventus nel 2016.

Milan, stop Bakayoko. Fuori un mese?

Il centrocampista francese dopo l’infortunio di domenica oggi si è sottoposto agli esami strumentali. I test clinici hanno evidenziato una soffusione emorragica al soleo del polpaccio sinistro che costringerà il giocatore a stare fermo ai box per un mese.

Lo scorso anno Ibrahimovic ebbe lo stesse problema e tornò in campo dopo 35 giorni. Il giocatore dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Fiorentina in programma per il 20 ottobre allo stadio Artemio Franchi.