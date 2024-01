Milan, nuovo nome per la difesa | Si punta ad un parametro zero

Gianluca Di Marzio nella puntata di Calciomercato – L’Originale di lunedì sera ha fatto un nome nuovo per la retroguardia del Milan. Si tratta di Tosin Adarabioyo, difensore del Fulham ed ex Manchester City.

Milan, Di Marzio svela un affare di mercato

Il classe 1997 alto 196 cm è l’alternativa nel caso non si trovasse un accordo con l’Aston Villa per Lenglet. Nel frattempo i rossoneri hanno già iniziato i contatti con l’agente del giocatore inglese di origini nigeriane. Il contratto con la squadra londinese scade a giugno e l’intenzione di Moncada è prenderlo a zero, ma non è escluso il suo arrivo a Milano in questa finestra di mercato in caso si trovi un accordo.