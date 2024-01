Milan, quattro nomi nella lista di Moncada | Pioli aspetta

Data la situazione infortunati, con Tomori, Kalulu e Thiaw out, Pioli chiede rinforzi in difesa. Ci sono quattro nomi in ballo per la retroguardia rossonera. Due di questi militano in Premier League: Trevor Chalobah del Chelsea, che in questa stagione non ha ancora giocato a causa di un infortunio, e Jakub Kiwior dell’Arsenal. L’ex Spezia era già stato vicino al Milan prima del suo trasferimento oltremanica.

Milan, a Pioli serve un difensore

Gli altri due nomi sul taccuino di Pioli sono il francese Clement Lenglet, attualmente all’Aston Villa in prestito dal Barcellona, e Lilian Brassier, colonna del Brest che rappresenta la sorpresa della stagione in Ligue 1. Per Lenglet l’ostacolo è lo stipendio molto alto percepito dall’ex Barça e Tottenham, mentre per Brassier la richiesta del club transalpino è ritenuta troppo alta dal Milan: 10-12 milioni di euro richiesti per lasciarlo partire. Questi tutti i nomi fatti da “Il Corriere dello Sport”.