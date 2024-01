Chelsea-Fulham, probabili formazioni e dove vederla

Ventunesima giornata di Premier League: a Stamford Bridge, ospite del Chelsea, arriva il Fulham. Blues, sconfitti nella gara d’andata della semifinale d’andata della EFL Cup dal Middlesbrough, reduci da un buon periodo in campionato con 9 punti raccolti nelle ultime quattro gare. Diversamente, il Fulham, tredicesimo, ha vinto l’ultima sfida di Premier League contro l’Arsenal di Arteta. La gara d’andata, disputata ad ottobre, è terminato 1-2 per il Chelsea con reti di Mudryk e Broja. Il match, in programma sabato alle 13.30, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Gusto, Disasi, Silva, Colwill; Gallagher, Fernandez; Sterling, Palmer, Mudryk; Broja. All. Pochettino.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Diop, Robinson; Palhinha, Cairney; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Jimenez. All. Marco Silva.