Milan, nuovo nome per la mediana: contatti con André Trindade

Si sta formando il nuovo Milan di Paulo Fonseca: primo obiettivo è quello di riuscire a costruire una squadra più equilibrata, soprattutto dal punto di vista difensivo. I rossoneri l’anno scorso hanno subito troppe reti e spesso ha pagato la non coesione tra i reparti. In questo senso va letta la volontà dei rossoneri di intervenire sul mercato cercando un mediano difensivo in mezzo al campo, che possa fare da diga tra centrocampo e difesa.

Milan, interessa per André Trindade del Fluminense

C’è un nuovo nome per la linea mediana rossonera. Il profilo è quello del brasiliano André Trindade, centrocampista classe 2001 della Fluminense. Questa mattina, in edicola, il Corriere dello Sport riprende l’indiscrezione (riportata ieri da MilanNews) e parla dell’interesse potenziale del Milan per il calciatore. Proprio quella del muro davanti alla difesa che stanno cercando a Milanello. Come viene riportato nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con l’entourage del giocatore (ha un contratto in scadenza il 31 dicembre 2026). Trindade è un talento precoce: dopo la trafila nel settore giovanile della Fluminense, ha esordito a 19 anni in prima squadra e l’anno scorso ha collezionato anche la sua prima presenza con la maglia del Brasile. Su di lui ci sono anche altri club, Liverpool su tutti.

Chiaramente Trindade è solo l’ultimo nome che si aggiunge a una lista di potenziali candidati per una maglia rossonera nella prossima stagione. Il filo conduttore, come detto, è quello di trovare un centrocampista difensivo che possa fare da collante tra l’attacco e la difesa. In questo senso rimane viva la pista che porta a Youssouf Fofana, centrocampista che saluterà il Monaco e che scade nel 2025: costa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Lo stesso prezzo lo fa il Feyenoord per Mats Wieffer. E poi c’è anche l’opportunità Pierre-Emile Hojbjerg. Il calciatore danese, che ha un’ottima esperienza, ha deciso di voler lasciare il Tottenham e soprattutto vorrebbe giocare la Champions League. Anche in questo caso potrebbe aiutare la scadenza di contratto nel 2025.