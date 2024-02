Milan, obiettivo Adarabioyo per la difesa | Sul giocatore c’è anche il Liverpool

Il Milan guarda al mercato in entrata per la prossima stagione. Il casting per il difensore da acquistare è già aperto, con tanti nomi che circolano sul tavolo. Tra tutti c’è il nome di Tosin Adarabioyo, difensore di 26 anni in forza al Fulham. Sul giocatore però c’è concorrenza dall’Inghilterra.

Milan, su Adarabioyo ci prova pure il Liverpool

Stando a quanto riportato dal portale 90 min, ci sarebbe anche il Liverpool sul giocatore. Questo perché il club inglese, starebbe cercando un nuovo difensore in vista della prossima stagione. Concorrenza agguerrita dunque per i rossoneri, con un avversario ostico che potrebbe mettere sul piatto una proposta più allattante per convincere il difensore.