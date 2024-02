Milan, spunta un’alternativa a Kelly per la difesa rossonera

Per quanto riguarda il mercato del Milan, è probabile che i rossoneri guardino diversi difensori in scadenza di contratto e che quindi si libereranno in estate.

Milan, spunta un’alternativa a Lloyd Kelly

Con Simon Kjaer sulla via dell’addio, i rossoneri dovranno acquistare almeno un difensore centrale. Alessandro Buongiorno resta un obiettivo, ma è costoso e visto che il Diavolo deve già investire molto in attacco, i dirigenti di via Aldo Rossi potrebbero optare per i parametri zero. Come riportato da “Tuttosport” il primo nome di questa lista sarebbe quello di Lloyd Kelly, 25enne centrale del Bournemouth, che il Milan invano ha cercato di portare in Italia a gennaio. Un altro candidato, sempre a parametro zero, è Tosin Adarabioyo del Fulham.