Milan opaco a Rotterdam: il Feyenoord vince 1-0

Il Milan si gioca una fetta importante della sua stagione nella sfida odierna contro il Feyenoord, valida per i play-off di Champions League. A Rotterdam, i rossoneri affrontano una squadra solida e temibile, spinta dal calore del proprio pubblico e dalla voglia di compiere un’impresa, in palio c’è un posto agli ottavi.

Feyenoord-Milan: delusione rossonera. Operazione rimonta a San Siro

I rossoneri approcciano male la gara e dopo appena 3′ sono già sotto grazie ad un gran gol di Paixao che con una conclusione potente batte Maignan e fa 1-0. La squadra di Conceicao fatica ad entrare in partita e di conseguenza a creare occasioni, se non con Joao Felix, subendo i ritmi della compagine olandese. Nel finale Paixao sfiora addirittura il raddoppio con un bel destro a giro che, a Maignan battuto, si stampa sulla traversa. Si va a riposo sul parziale di 1-0. Nella ripresa, il copione cambia leggermente. I rossoneri infatti rientrano in campo con un atteggiamento più aggressivo, alzando la pressione e cercando di schiacciare il Feyenoord nella propria metà campo. Il possesso palla diventa più fluido, ma manca ancora la giocata decisiva per scardinare la difesa olandese. Le occasioni da gol restano poche, con il Milan che fatica a trovare spazi tra le linee e a costruire azioni rilevanti. Nel finale, Conceicao prova a giocarsi il tutto per tutto con cambi offensivi, ma la squadra continua a sbattere contro il muro olandese. Dopo il fischio finale, resta l’amarezza per una prestazione sottotono ma anche la consapevolezza di poter ribaltare il risultato nel ritorno di settimana prossima a San Siro.

Feyenoord-Milan, il tabellino

1-0

Reti: 3′ Paixao (F);

Ammoniti: 51′ Thiaw (M); 57′ Smal (F); 62′ Timber (F);

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read(79′ Mitchell), Beelen, Hancko, Smal(70′ Bueno); Moder, Milambo, Timber(79′ Osman) ; Hadj Moussa, Ueda(47′ Carranza), Paixão(85′ Ivanušec). A disposizione: Andreev, Ka; Bueno, Ivanušec, Carranza, Mitchell, ‘T Zand, Osman, Van Den Elshout, Giersthove, Redmond. Allenatore: Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw(60′ Tomori), Pavlović, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic(60′ Chukwueze), João Félix, Leão(83′ Camarda); Gimenez. A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Abraham, Camarda, Chukwueze. Allenatore: Conceição.