Milan, parla Pioli: “Contro la Roma non è mai semplice”

Stefano Pioli presenta la sfida tra il Milan e la Roma di Mourinho. Il tecnico dei rossoneri parla della sfida di campionato, di mercato e di futuro. Un Pioli a tutto tondo quello che ha parlato alla vigilia della sfida tra Milan e Roma. Di seguito la conferanza stampa come riportata da mediaset.

LA CONFERENZA DI STEFANO PIOLI

La situazione di classifica

“Dobbiamo avere un obiettivo ben preciso. Dobbiamo far meglio del girone d’andata. Facendo così il terzo posto dovrebbe essere garantito. Per fare meglio servirà fare molto meglio”

Confronto post Atalanta

“C’è stato un incontro efficace. Abbiamo obiettivi molto chiari. Siamo molto delusi, ma dobbiamo trasformare questa delusione in energia per fare bene”

Theo centrale

“Sta facendo bene in fase difensiva e anche offensiva. Domani vedrò dove schierarlo, ma sarà sicuramente in campo”

Mourinho ha parlato di Milan da scudetto

“E’ un top. E’ intelligente, furbo e scaltro e prima di certe partite esalta sempre gli avversari”

Rocchi ha chiesto rispetto per gli arbitri

“Sono d’accordo. Dobbiamo abbassare i toni. Il confronto deve esserci, ma deve essere sereno. Chi sbaglia, deve pagare. D’altro canto chiedo più uniformità nel metro di arbitraggio”

Imbattuto con Mourinho

“Non sono mai scontri tra allenatori, ma tra squadre che cercano di mettere in campo caratteristiche, qualità e idee. Giocare con la Roma non è mai semplice. E’ fisica e organizzata, molto pericolosa sulle palle inattive. Dovremo fare una grande prestazione”

Cosa cambiare

“Il nostro numero più negativo sono i gol subiti. E dobbiamo migliorare in questo senso. Non solo i difensori, ma tutta la squadra deve essere più organizzata. Siamo solo la sesta miglior difesa. Dobbiamo avere tutti questo focus per ottenere risultati migliori”

Il rapporto con la proprietà

“Sento sempre i nostri dirigenti, ma non ho sentito Cardinale. La presenza della società è sempre positiva e importante. Nessuno di noi è soddisfatto in questo momento della stagione”