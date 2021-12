Milan, per Kjaer si prevede un lungo stop

Domani il danese verrà operato al ginocchio

Non appena si è accasciato a terra dolorante, tutti hanno capito che l’infortunio occorso a Simon Kjaer, nei primi minuti della sfida del Marassi contro il Genoa, era roba seria. E nonostante la larga vittoria ottenuta dal Milan ai danni del Grifone (3-0 con il gol di Ibra e la doppietta di Messias), i pensieri di tifosi e compagni sono subito andati al capitano, al pilastro della difesa.

Kjaer dovrà essere operato in artroscopia, già nella giornata di domani, per “riparare il danno legamentoso”, come riporta il comunicato rilasciato dal club rossonero. Va da sé che lo stop per il difensore danese sarà molto lungo con tempi non inferiori ai 6 mesi. Si aggiunge quindi un’altra tegola per Pioli che dovrà fare a meno del suo capitano.