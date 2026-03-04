Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Milan, pericolo Real Madrid: Allegri obiettivo numero uno dei blancos

Anna Rosaria Iovino
massimiliano allegri sorridente ( foto di salvatore fornelli )
Il Real Madrid ci proverà ancora, non ha intenzione di mollare la presa per portare Max Allegri in Spagna. La società delle merengues a fine campionato proveranno l’assalto all’ex Juve per portarlo sulla propria panchina. Cosa farà il Milan?

Milan, Real Madrid su Allegri

Non solo semplici indiscrezioni, sembra che tra Allegri ed il Milan ci siano delle crepe. Finita la situazione idilliaca tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan a causa di promesse non mantenute sul mercato. Il tecnico prima di continuare con il Diavolo ha bisogno di maggiore chiarezza per programmare la prossima stagione. In caso di malcontento, il tecnico è pronto a lasciare. A questo punto entra in gioco il Real Madrid, pronto a dare a Max tutto ciò che desidera.

A Madrid hanno licenziato Xabi Alonso, l’allenatore della squadra B, che conosce il mondo blanco, traghetterà la squadra a fine campionato. La prima idea spuntata nella testa del patron madridista è quella di portare Max a Madrid. Gli spagnoli ci avevano già provato qualche anno fa, ma il tecnico aveva scelto di ritornare alla Juve per la seconda volta. Ora è pronto il nuovo assalto, anche se potrebbe sembrare complicato pensare che possa avventurarsi in un progetto così difficile. Ma gli spagnoli non si arrenderanno facilmente. Sarà la volta buona?

