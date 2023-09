Milan, Pioli pensa ad un cambio di modulo | La novità

L'allenatore non vuole più alibi

Visto il periodo non brillantissimo e i tanti infortunati, Stefano Pioli starebbe pensando ad una ‘mini’ rivoluzione che non permetta di snaturare il gioco dei rossoneri e che aiuti in zona realizzativa la squadra di Pioli.

Milan, 3-4-3 per Pioli? Le ultime

Diversi i cambi che potrebbe effettuare quindi l’allenatore del Milan, da Sportiello e Kjaer fino ad arrivare a Musah e Florenzi.

Questa la probabile formazione del Milan contro il Verona: (3-4-3) Sportiello; Thiaw, Kjaer, Tomori; Musah, Krunic, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao.