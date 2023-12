Milan, Pioli ritrova Bennacer: può essere convocato già col Frosinone

In un momento complicato per il Milan arrivano buone notizie per Stefano Pioli dall’infermeria. Secondo quanto riportato da Milannews24, Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo ma chiaramente non è ancora al 100% dopo il grave infortunio rimediato all’inizio del 2023.

Bennacer ci sarà col Frosinone?

Il centrocampista algerino potrebbe comunque essere convocato per la sfida di San Siro col Frosinone ma con ogni probabilità dovrebbe partire dalla panchina non avendo i 90 minuti nelle gambe vista la condizione fisica non ottimale. Pioli, dunque, ritrova il suo regista che punta a tornare titolare per la trasferta di Bergamo di sabato prossimo contro l’Atalanta.